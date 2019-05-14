السعودية اليوم / أمانة الأحساء ترصد أكثر من 14 مليون ريال لمشروع " تسوير المقابر "



الأحساء 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة وضمن مبادرتها لإعادة تأهيل المرافق العامة وقّعت عقداً في الاشغال العامة لتنفيذ مشروع " تسوير عدد من المقابر وإنشاء المغتسلات " في مدن وبلدات الحاضرة.

وأوضح أن التكلفة الاجمالية للمشروع بلغت 14822571 ريالاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً لخطط الأمانة المستمرة لتنفيذ مشاريع تسوير المقابر "بالحوائط مُسبقة الصنع" وإنشاء المغتسلات والبوابات بحيث يعتمد ذلك على الحاجة الفعلية وأولوية التسوير للمقابر في مختلف المدن والبلدات، لافتاً إلى أن الامانة عمدت في الفترة الأخيرة إلى اعتماد تسوير المقابر سنوياً بحيث يتم في كل عام ترسية عدد من الأسوار الجديدة للمقابر وفق الاعتمادات المالية المخصصة بالميزانية وتكون أولوية التسوير للمقابر التي ما زال الدفن جارياً بها أو أنها تقع على شوارع رئيسة.

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17:21ت م

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