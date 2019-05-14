السعودية اليوم / الأمير بدر بن محمد يطلع على سير مكتب عمل الأحساء



الأحساء 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه بديوان المحافظة اليوم، مدير مكتب العمل بمحافظة الأحساء عبدالعزيز بن عبدالرحمن المغنم، يرافقه مدير إدارة التدريب والتطوير عماد السمحان، ومدير إدارة التفتيش بدر الشيوخي، ومدير إدارة التسوية الودية مجدي المسبح.

واطلع سمو محافظ الأحساء على موجز سريع لأداء مكتب عمل الأحساء خلال الفترة الماضية والإنجازات المحققة بجميع الأقسام واعتماد المكتب مركزاً تدربياً للتسويات الودية على مستوى المملكة.

وبارك سموه على اعتماد المكتب مركزاً تدربياً للتسويات الودية على مستوى المملكة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو إنجاز للجميع، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل أمنة وجاذبة وتحسين القطاع الاستثماري في المحافظة ليكون بيئة نموذجية.

وقدم مدير مكتب العمل عبدالعزيز المغنم شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على حسن الاستقبال وتوجيهاته بالعمل الجماعي في الارتقاء بما يحضي به المكتب من تطوير في جميع الاقسام الإدارية وإنجاز المعاملات في حينها.

وتسلم سموه في نهاية الاستقبال من مدير مكتب العمل درعا تذكاريا بهذه المناسبة.

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17:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.