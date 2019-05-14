السعودية اليوم / نائب أمير منطقة المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة 15من طلاب جامعة طيبة



المدينة المنورة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة الدفعة الخامسة عشرة من طلاب جامعة طيبة في مختلف التخصصات،وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية والمساهمة في بناء وطنهم وحماية مقدراته، مثمناً دور الجامعة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة بالعلم والمعرفة ليكونوا بناة لوطنهم، وفي خدمة مجتمعهم.

وألقى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني كلمة بهذه المناسبة شكر فيها رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل لحفل التخرج، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مدى دعمهما لأنشطة وفعاليات الجامعة، واعتزازهم بالخريجين من شباب وشابات الوطن وما قدموه من جهود حتى يشهدوا فرحتهم هذه الليلة، ومشاركتهم فرحة التخرج.

وأضاف معاليه ان الجامعة تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلبة الجامعة، وهذا الاحتفال بهذه الدفعة يؤكد دعم ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار إلى أن جامعة طيبة حاضرة دائما لخدمة المجتمع مشيدا ببرنامج سفراء الوسطية وما حققه بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية،

مشيرا إلى تميز الجامعة بحصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، واتخاذ الجامعة شعار التحول الرقمي في عام ٢٠١٩ لتتجه الجامعة إلى أن تصبح جامعة بلا ورق.

وأكد معاليه على دور الجامعة في بناء المجتمع وإعداد أبنائه ليتسلحوا بالعلم والمعرفة، وتأهيلهم في مختلف التخصصات، تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل والمشاركة في بناء الوطن وفق توجيهات قيادته المباركة.

كما ألقى الخريجون كلمة ألقاها نيابة عنهم الطالب طارق بامسق من كلية الهندسة عبر فيها عن مشاعر الفخر والامتنان للوطن والجامعة، وشكر فيها والديه وأثنى على مشقتهم في انتظار هذا اليوم، كما بارك لزملائه الخريجين فرحتهم ودعا المولى أن يوفق زملائه الخريجين في مسيرتهم العلمية والتعليمية.

ثم ألقى خريجو الكليات الصحية القسم أمام الحاضرين، وشاهد الحضور فيلما وثائقيا عن برنامج سفراء الوطنية التي تنفذه الجامعة.

//انتهى//

17:02ت م

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المدينة المنورة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة الدفعة الخامسة عشرة من طلاب جامعة طيبة في مختلف التخصصات،وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية والمساهمة في بناء وطنهم وحماية مقدراته، مثمناً دور الجامعة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة بالعلم والمعرفة ليكونوا بناة لوطنهم، وفي خدمة مجتمعهم.وألقى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني كلمة بهذه المناسبة شكر فيها رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل لحفل التخرج، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مدى دعمهما لأنشطة وفعاليات الجامعة، واعتزازهم بالخريجين من شباب وشابات الوطن وما قدموه من جهود حتى يشهدوا فرحتهم هذه الليلة، ومشاركتهم فرحة التخرج.وأضاف معاليه ان الجامعة تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلبة الجامعة، وهذا الاحتفال بهذه الدفعة يؤكد دعم ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -، الذين يسعيان لدعم الأجيال القادمة فهم سواعد بناء هذا الوطن المعطاء، والدولة – رعاها الله – تسعى لتذليل الصعوبات في طريق أبنائنا الطلبة حتى يتميزوا في حياتهم الأكاديمية والتعليمية والبحثية.وأشار إلى أن جامعة طيبة حاضرة دائما لخدمة المجتمع مشيدا ببرنامج سفراء الوسطية وما حققه بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية،مشيرا إلى تميز الجامعة بحصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، واتخاذ الجامعة شعار التحول الرقمي في عام ٢٠١٩ لتتجه الجامعة إلى أن تصبح جامعة بلا ورق.وأكد معاليه على دور الجامعة في بناء المجتمع وإعداد أبنائه ليتسلحوا بالعلم والمعرفة، وتأهيلهم في مختلف التخصصات، تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل والمشاركة في بناء الوطن وفق توجيهات قيادته المباركة.كما ألقى الخريجون كلمة ألقاها نيابة عنهم الطالب طارق بامسق من كلية الهندسة عبر فيها عن مشاعر الفخر والامتنان للوطن والجامعة، وشكر فيها والديه وأثنى على مشقتهم في انتظار هذا اليوم، كما بارك لزملائه الخريجين فرحتهم ودعا المولى أن يوفق زملائه الخريجين في مسيرتهم العلمية والتعليمية.ثم ألقى خريجو الكليات الصحية القسم أمام الحاضرين، وشاهد الحضور فيلما وثائقيا عن برنامج سفراء الوطنية التي تنفذه الجامعة.//انتهى//17:02ت م0175

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