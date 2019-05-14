انت الان تتابع تفاصيل خبر البنتاغون يكشف معلومة عن منفذي هجومي الفجيرة والرياض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 06:51 مساءً - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، الثلاثاء، عن وجود معلومات تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران، وراء "عمليات تخريب" تستهدف قطاع النفط الخليجي.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن مصدر بالوزارة "لم تسمّه"، قوله: "لقد تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار، في وقت سابق الثلاثاء".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران وراء عمليات تخريب".

في السياق نفسه، قالت شركة "أرامكو" السعودية، إن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز، لم تتأثر نتيجة الهجوم الذي تعرضت له محطتَي نفط تابعة لها الثلاثاء، بمنطقة الرياض.

ونقلت قناة "العربية"، عن أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم)، إن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم، "إجراء احترازي".

وأعلنت "أرامكو"، عدم وقوع إصابات على إثر الهجمات التي استهدفت محطتين لضخ النفط وسط السعودية.

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يأتي ذلك، عقب إعلان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تعرض محطتَي ضخ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" مفخخة.

وأوضح الوزير، أن الهجوم أسفر عن "اندلاع حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة".

وقبل ساعات، أعلن الحوثيون إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

بدورها أوقفت "أرامكو"، الضخ في خط الأنابيب؛ حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة؛ لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وبعد إعلان الهجوم، صعدت عقود النفط الآجلة بنحو 1.45% بالنسبة لخام برنت إلى 71.26 دولاراً للبرميل.

والاثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.