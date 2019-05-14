السعودية | الأزهر يُدين استهداف محطتيّ ضخ للبترول بالمملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:58 مساءً, 14 مايو 2019 م المناطق - واس دان الأزهر، بشدة استهداف محطتي ضخ للبترول في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

وأكد الأزهر، في بيان له اليوم، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار المملكة، أعمال إجرامية بغيضة ترفضها الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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