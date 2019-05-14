- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمريكا : ميليشيات تابعة لإيران وراء تخريب السفن قبالة الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمريكا : ميليشيات تابعة لإيران وراء تخريب السفن قبالة الإمارات
متابعات الخليج 365 - متابعة
اتهمت الولايات المتحدة، ميليشيات تابعة لإيران بالضلوع في تخريب السفن التجارية الأربع في خليج عمان قبالة سواحل الإمارات قبل يومين.
وقالت الولايات المتحدة: إنها نعتقد أن ميليشيات تابعة لإيران وراء تخريب السفن قبالة الإمارات.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن الجهات المعنية في الإمارات اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، فيما سترفع الجهات المعنية بالتحقيق النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا : ميليشيات تابعة لإيران وراء تخريب السفن قبالة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.