أمريكا : ميليشيات تابعة لإيران وراء تخريب السفن قبالة الإمارات

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

اتهمت الولايات المتحدة، ميليشيات تابعة لإيران بالضلوع في تخريب السفن التجارية الأربع في خليج عمان قبالة سواحل الإمارات قبل يومين.

Advertisements

وقالت الولايات المتحدة: إنها نعتقد أن ميليشيات تابعة لإيران وراء تخريب السفن قبالة الإمارات.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الجهات المعنية في الإمارات اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، فيما سترفع الجهات المعنية بالتحقيق النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.