5 أطعمة تساعد على تجنب العطش أثناء الصيام

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

خلال شهر رمضان تتباين طريقة تعامل كل منا مع الطعام، فما بين الخوف من زيادة الوزن والإفراط في تناول الطعام تختلف طقوس تناول الطعام في رمضان، لكن هناك أطعمة يجب التركيز عليها خلال شهر رمضان.

التمر:

إن تناول من حبة إلى 3 حبات تمر أثناء وجبة السحور، أو عند الإفطار، يعتبر أمرًا مهمًّا للغاية، فهو يحتوي على الفركتوز الطبيعي، كما أنه غني بالألياف.

ومن فوائد التمر، أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، خاصة غير القابلة للذوبان، مما يجعله صحي للجهاز الهضمي عند الإفطار.

الحليب:

يعد الحليب مصدرًا مهمًّا للكالسيوم وخاصة عند إضافته إلى الحبوب، لتشكل هذه وجبة سحور مثالية، تمنحك النشاط طوال اليوم.

كما يسهم شرب الحليب في زيادة الشعور بالشبع، وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام في الفترة التي تلي تناول وجبة السحور، وبالتالي فإنه يحد من السمنة أو التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي.

ويعمل أيضًا على تحسين الحالة النفسية والمزاجية، والحفاظ على صحة وجمال البشرة، إذ يخلصها من مظاهر الإرهاق الذي قد يظهر على الصائم، خاصة في فصل الصيف.

ويحتوي الحليب على بعض سلالات البكتيريا، التي تقضي على الصداع النصفي، بينما أظهرت بعض الأنواع قدرتها على تقليل مستوى الكولسترول في الجسم.

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السبانخ:

تعتبر السبانخ من الخضروات الورقية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، إضافة إلى فيتامينات إيه وبي سي.

وتساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من الإمساك وضبط السكر في الدم وضبط مستوى الحموضة في الجسم، مما يساهم في زيادة مستوى الطاقة والحد من زيادة الوزن في رمضان.

البيض:

يعد البيض مصدرًا للبروتين، ومن خلال تناوله مسلوقًا خلال وجبة السحور، فإنه يساعد على التقليل من الشعور بالعطش أو الجوع.

ويحافظ البيض على صحة الغدة الدرقية، ويخلص الجسم من الخمول أثناء فترة الصيام ومن المشكلات المعوية وآلام البطن، سواء أثناء الصيام أو بعد الإفطار.

الزبادي:

هو واحد من الأطعمة التي يجب أن تكون في الثلاجة باستمرار خلال شهر رمضان، فهو رائع لصنع عصائر الفاكهة، أو يمكنك استخدامه كبديل للدهون.

ومن فوائد الزبادي، أنه يحتوي على مادة البروبيوتك، التي تساعد في عملية الهضم وتعزز من مناعة الجسم.

ويساعد الزبادي على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف حدة الإسهال، مما يجعل الجسم يستفيد من الطعام ويساعد بالحفاظ على الطاقة والانتعاش في شهر الصوم.