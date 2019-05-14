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جيبوتي : استهداف إمدادات الطاقة تهديد لأمن المنطقة
متابعات الخليج 365 - واس
عبرت جمهورية جيبوتي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية .
وقالت جيبوتي في بيان اليوم :” تعبر جمهورية جيبوتي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية، والذي ينطوي على تهديد خطير لاستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة، وتؤكد تضامنها التام مع الشعب السعودي وقيادته الحكيمة ضد كل من يحاول النيل من أمن المملكة أو المساس بمصالحها”.
وشددت جيبوتي على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التكاتف الدولي للتصدي بكل حزم وصرامة لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي من شأنها أن تنشر الفوضى وتثير العنف في المنطقة، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
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