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2019-05-14 جزر القمر : استهداف محطتي أرامكو تصرفات جنونية متابعات الخليج 365 - واس أدانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ تابعتين لشركة النفط الوطنية أرامكو .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : “إن جمهورية القمر المتحدة حكومة وشعباً تجدد استنكارها الشديد إزاء هذه التصرفات الجنونية، وتؤكد تضامنها الكامل مع حكومة المملكة في التصدي لهذه الأعمال الإجرامية التي تخالف كل الأعراف والاتفاقيات الدولية والإقليمية”.









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