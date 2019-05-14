شكرا لقرائتكم إنفاذًا لأمر الملك سلمان .. إطلاق سراح 932 نزيلًا بسجون الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-14 إنفاذًا لأمر الملك سلمان .. إطلاق سراح 932 نزيلًا بسجون الرياض متابعات الخليج 365 - واس بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على العفو عن بعض السجناء والمحكومين المواطنين والوافدين في الحق العام وبإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض فقد تم دراسة معاملات من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي الكريم، واتضح انطباقها على عدد (932) سجيناً في سجون منطقة الرياض منهم (635) سعودياً منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى تاريخه وتم إطلاق سراحهم.

ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى من المستفيدين من قواعد هذا العفو، حيث وجه سمو أمير منطقة الرياض ونائبه الجهات المختصة بسرعة العمل على دراسة قضايا السجناء وتطبيق تعليمات العفو بحق من يستفيد منها عاجلاً.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفاذًا لأمر الملك سلمان .. إطلاق سراح 932 نزيلًا بسجون الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.