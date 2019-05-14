، إطلاق سراح 932 نزيلاً بسجون الرياض منذ بداية شهر رمضان ،

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بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على العفو عن بعض السجناء والمحكومين المواطنين والوافدين في الحق العام، وبإشراف ومتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، فقد تم دراسة معاملات من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي الكريم، واتضح انطباقها على 932 سجيناً في سجون منطقة الرياض منهم 635 سعودياً منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى تاريخه، وتم إطلاق سراحهم.
ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى من المستفيدين من قواعد العفو، حيث وجه أمير منطقة الرياض ونائبه الجهات المختصة بسرعة العمل على دراسة قضايا السجناء وتطبيق تعليمات العفو بحق من يستفيد منها عاجلاً.
إطلاق سراح 932 نزيلاً بسجون الرياض منذ بداية شهر رمضانعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-05-14
بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على العفو عن بعض السجناء والمحكومين المواطنين والوافدين في الحق العام، وبإشراف ومتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، فقد تم دراسة معاملات من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي الكريم، واتضح انطباقها على 932 سجيناً في سجون منطقة الرياض منهم 635 سعودياً منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى تاريخه، وتم إطلاق سراحهم.
ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى من المستفيدين من قواعد العفو، حيث وجه أمير منطقة الرياض ونائبه الجهات المختصة بسرعة العمل على دراسة قضايا السجناء وتطبيق تعليمات العفو بحق من يستفيد منها عاجلاً.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
06:38 PM
يمثلون الدفعة الأولى من المستفيدين من قواعد العفو
بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على العفو عن بعض السجناء والمحكومين المواطنين والوافدين في الحق العام، وبإشراف ومتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، فقد تم دراسة معاملات من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي الكريم، واتضح انطباقها على 932 سجيناً في سجون منطقة الرياض منهم 635 سعودياً منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى تاريخه، وتم إطلاق سراحهم.
ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى من المستفيدين من قواعد العفو، حيث وجه أمير منطقة الرياض ونائبه الجهات المختصة بسرعة العمل على دراسة قضايا السجناء وتطبيق تعليمات العفو بحق من يستفيد منها عاجلاً.
، إطلاق سراح 932 نزيلاً بسجون الرياض منذ بداية شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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