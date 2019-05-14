، تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية: حذف مادتين عن إيقاف الخدمات.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - التعديلات اشتملت على حذف ١١ مادة وإضافة ١٠ مواد وتعديل ١٢ مادة

علمت "الخليج 365" عن صدور قرار من وزارة العدل يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمن إلغاء بعض المواد وتعديل وإضافة مواد أخرى.

وجلست التعديلات الجديدة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

واشتمل القرار على ٣٣ تعديلاً منها إلغاء ١١ مادة وإضافة ١٠ مواد، وتعديل ١٢ مادة.

ووفقاً للمعلومات اشتملت التعديلات على إلغاء مادتين تتعلقان بإيقاف الخدمات عمن يمتنعون عن الحضور عند الاقتضاء.

وتفصيلاً تقرر إلغاء المادة رقم (٥/١٧) ونصها: " ‏إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية".

كما تقرر إلغاء المادة رقم (٥٧/٤) ونصها: "‏للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية".