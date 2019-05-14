، تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية: حذف مادتين عن إيقاف الخدمات.. تعرف عليها ،

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علمت "الخليج 365" عن صدور قرار من وزارة العدل يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمن إلغاء بعض المواد وتعديل وإضافة مواد أخرى.
وجلست التعديلات الجديدة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
واشتمل القرار على ٣٣ تعديلاً منها إلغاء ١١ مادة وإضافة ١٠ مواد، وتعديل ١٢ مادة.
ووفقاً للمعلومات اشتملت التعديلات على إلغاء مادتين تتعلقان بإيقاف الخدمات عمن يمتنعون عن الحضور عند الاقتضاء.
وتفصيلاً تقرر إلغاء المادة رقم (٥/١٧) ونصها: " إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية".
كما تقرر إلغاء المادة رقم (٥٧/٤) ونصها: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية".
تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية: حذف مادتين عن إيقاف الخدمات.. تعرف عليهاعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-14
علمت "الخليج 365" عن صدور قرار من وزارة العدل يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمن إلغاء بعض المواد وتعديل وإضافة مواد أخرى.
وجلست التعديلات الجديدة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
واشتمل القرار على ٣٣ تعديلاً منها إلغاء ١١ مادة وإضافة ١٠ مواد، وتعديل ١٢ مادة.
ووفقاً للمعلومات اشتملت التعديلات على إلغاء مادتين تتعلقان بإيقاف الخدمات عمن يمتنعون عن الحضور عند الاقتضاء.
وتفصيلاً تقرر إلغاء المادة رقم (٥/١٧) ونصها: " إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية".
كما تقرر إلغاء المادة رقم (٥٧/٤) ونصها: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية".
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
06:34 PM
التعديلات اشتملت على حذف ١١ مادة وإضافة ١٠ مواد وتعديل ١٢ مادة
علمت "الخليج 365" عن صدور قرار من وزارة العدل يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمن إلغاء بعض المواد وتعديل وإضافة مواد أخرى.
وجلست التعديلات الجديدة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
واشتمل القرار على ٣٣ تعديلاً منها إلغاء ١١ مادة وإضافة ١٠ مواد، وتعديل ١٢ مادة.
ووفقاً للمعلومات اشتملت التعديلات على إلغاء مادتين تتعلقان بإيقاف الخدمات عمن يمتنعون عن الحضور عند الاقتضاء.
وتفصيلاً تقرر إلغاء المادة رقم (٥/١٧) ونصها: " إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية".
كما تقرر إلغاء المادة رقم (٥٧/٤) ونصها: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية".
، تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية: حذف مادتين عن إيقاف الخدمات.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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