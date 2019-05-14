، "الشؤون الإسلامية" تدشن مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالهند ،

محمد بن مسعود - الدمام - يضم أنشطة متنوعة وسط إشادة كبيرة

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيودلهي بدولة الهند، مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- لتفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، وذلك بدعم وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الهند، وبالتعاون والتنسيق مع الجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة في البلاد.

ويضم المشروع أنشطة متعددة من تنظيم محاضرات دعوية وإرشادية تضمنت بيان سماحة الإسلام ورفضه التام للتطرف بكافة صوره، ونبذه للإرهاب وعلى رأسها جماعة (الإخوان)، الذين شوّهوا سمعة الإسلام، والتأكيد على التضامن الإسلامي ومبدأ الأخوة الإسلامية وضرورة ترسيخها لدى المسلمين، وكذلك نشر الوسطية والاعتدال.

وأشاد المسلمون في الهند بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم؛ حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة، وللمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، سائلين المولى عز وجل أن يعظّم الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.