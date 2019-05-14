، جامعة تبوك تعلن موعد القبول واستحداثها تخصصات جديدة.. هنا التفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بصفر": عمادة التسجيل تسعى كل عام لتطوير العمل وتسهيل إجراءات القبول

حددت جامعة تبوك يوم ١٣ / ١٠ / ١٤٤٠ موعداً لفتح بوابة القبول للعام القادم في جميع الكليات.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك الدكتور زيد بن محمد بصفر، إن عمادة القبول والتسجيل تسعى في كل عام إلى تطوير العمل وتسهيل إجراءات قبول الطلاب والطالبات، والاستمرار في تطوير آليات القبول والاستفادة من التجارب السابقة في هذا الشأن، ومن الأمور التي تحرص الجامعة عليها في كل عام أن طريقة التقديم تكون باستيراد بيانات المتقدمين إلكترونياً من جهات متعددة لتوفير المعلومات للمتقدم التي تحتاجها بدقة عالية.

وأضاف " وفرت العمادة كل إمكاناتها التقنية لإجراءات القبول لمعالجة أي مشكلة خلال فترة التقديم فأتاحت الدعم الفني والمساندة على مدار 24 ساعة وتعيين فريق مؤهل لمعالجة أي مشكلة سواء كانت تقنية أو استفساراً أو غيره.

وتابع " أما بالنسبة لمرحلة الترشيح فهي آلية بالكامل يتم من خلالها الترشيح للأعلى نسبة ثم الذي يليه حتى تنفذ جميع المقاعد المتاحة، وبعد هذه العملية يتم إعلان النتائج والنسب بكل شفافية ووضوح وتتيح الجامعة الاطلاع على النتائج والرد على أي استفسار حول نتائج القبول.

وفي هذا السياق أضاف قائلاً: إن الجامعة استحدثت تخصصات جديدة للطلاب والطالبات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم التأهيلي تواكب متطلبات سوق العمل وتفتح مجالات متعددة للتوظيف.

وقال إن هذه التخصصات تمثلت في فتح أقسام جديدة للطالبات كانت متاحة للطلاب فقط في الأعوام السابقة وأصبحت متاحة للطالبات للعام القادم وهي العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتقنية المعلومات في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، كما تشهد الجامعة بدء القبول في كلية التصاميم والفنون واستحداث تخصصين للطالبات في هذه الكلية وهما التصميم الداخلي، وتصميم الأزياء والمنسوجات، كما تم فتح قسم جديد للطلاب في الكلية الجامعية في محافظة حقل وهو قسم نظم المعلومات الإدارية.

وأضاف" إنه تم استحداث تخصصين جديدين للطلاب والطالبات في كلية المجتمع وهما تخصص الرسم بالحاسب وتصميم صفحات الويب وتخصص التأمين.