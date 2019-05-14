محمد بن مسعود - الدمام - إصدار تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي" ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، منطقة جنوب المحيط الهادي قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم، أن الزلزال وقع على مسافة 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوكوبو الساعة 1258 بتوقيت جرينتش وعلى عمق 10 كيلومترات، وتم إصدار تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي" في بابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون القريبة منها. زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ قبالة بابوا غينيا الجديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14 ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، منطقة جنوب المحيط الهادي قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم، أن الزلزال وقع على مسافة 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوكوبو الساعة 1258 بتوقيت جرينتش وعلى عمق 10 كيلومترات، وتم إصدار تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي" في بابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون القريبة منها. 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 Advertisements 06:40 PM اخر تعديل 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 06:44 PM إصدار تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي" إصدار تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي" ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، منطقة جنوب المحيط الهادي قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم، أن الزلزال وقع على مسافة 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوكوبو الساعة 1258 بتوقيت جرينتش وعلى عمق 10 كيلومترات، وتم إصدار تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي" في بابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون القريبة منها. ، زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ قبالة بابوا غينيا الجديدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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