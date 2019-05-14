، سكان "مونسية الرياض" يشكون انقطاع الكهرباء وانفجار المحولات ،

محمد بن مسعود - الدمام - معاناتهم تتمثّل في إيصال التيار من أعمدة هوائية للاستراحات

رفع سكان حي المونسية مطالبهم للمسؤولين وعلى رأسهم وزير الطاقة، بإنهاء المعاناة في المربع الواقع غرب طريق الشيخ جابر جنوب طريق الثمامة التخصصي، والمتمثلة في الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وطالبوا بإيصال التيار الأرضي، خاصة أنه لا يفصله سوى شارع عرضه ۲۰م، وكذلك إزالة الأعمدة الهوائية والمحولات المسببة للأضرار.

وشكا السكان من أن الانقطاع يصاحبه انفجار ودوي هائل وتطاير المحولات إلى أفنية المنازل، وكانت آخر واقعة من هذا القبيل ما حدث ظهر يوم الأربعاء الماضي الموافق ۳ رمضان ۱٤٤۰هـ ولم ينجم عنها أي إصابات.

وحمّل الأهالي الشركةَ المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بسكان الحي، سواء مادية أو جسدية، جراء انفجار المحولات المصاحب لانقطاع الكهرباء المفاجئ والمتكرر، وما يخلّفه من تلف للأجهزة الطبية والأدوية للمرضى والمقعدين والعجزة، والأجهزة المنزلية كالتبريد والتكييف.

وقد طالب سكان الحي الشركة بمطالبات متكررة منذ أربع سنوات ولم يتم التجاوب معها، وكان آخرها ما أحيل من إمارة منطقة الرياض إلى الشركة برقم (۲۰۰٧۲) بتاريخ 27 /2/ 1440هـ.