، إدانة عربية واسعة لاستهداف محطتي ضخ النفط بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد لأمن المنطقة

عبرت جامعة الدول العربية والبحرين والأردن والكويت ومصر عن استنكارها للهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له محطتا ضخ أنابيب النفط في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف صباح الثلاثاء محطتين لضخ النفط بالسعودية باستخدام طائرات بدون طيار، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

ووفق "سكاي نيوز" نقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير محمود عفيفي، عن "أبوالغيط" قوله إن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساسٌ بالأمن القومي العربي، مؤكداً على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، في بيان إن المملكة تدين هذا "الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات، وتؤكد وقوفها مع الأشقاء في السعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها".

وشدد "القضاة" على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم، وأن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

من جانبها، أدانت دولة الكويت "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي عبر الطائرات المسيرة والذي استهدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية.