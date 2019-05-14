انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية خسرت 31 مليار دولار في أقل من 72 ساعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 05:54 مساءً - انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 2%، اليوم الثلاثاء، بعد إقرار الحكومة بتعرض محطات في شركة أرامكو في العاصمة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة، وبلغت خسائرها خلال أقل من 72 ساعة قرابة 31 مليار دولار.

وبلغت خسائر البورصة السعودية بعد حادث أرامكو 10 مليارات دولار وهي قرابة (2%) من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة التى تقدر بـ520 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".

ووفق وكالة "CNBC" الاقتصادية، فإن خسائر البورصة السعودية في اليومين الماضيين بلغت 21 مليار دولار.

وفتحت السوق مرتفعة بعد تكبدها خسائر ثقيلة ليومين، وبحلول الساعة (11:03 ت.غ) بلغ المؤشر 8204.63 نقطة.

Advertisements

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الهجوم وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وأسفر عن "اندلاع حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة".

والسعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يومياً، وثالث أكبر منتِج بعد الولايات المتحدة وروسيا بـ10 ملايين برميل يومياً.

وأوقفت شركة "أرامكو" الضخ في خط الأنابيب، وأعلنت أنها تجري عملية تقييم للأضرار وإصلاح المحطة بهدف إعادة الخط إلى الخدمة.

وهذا هو الهجوم الثاني الذي تستهدف فيه منشآت للمملكة خلال اليومين الماضيين، حيث اعترفت الرياض يوم الاثنين، بتعرُّض ناقلتين سعوديتين لـ"هجوم تخريبي"، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.