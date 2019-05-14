انت الان تتابع تفاصيل خبر الأكثر تطوراً.. تعرّف على محطتي النفط المستهدفتين في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 05:54 مساءً - اعترفت الممكلة العربية السعودية أنّ محطتَي نفط هما الأكثر تطوراً في البلاد، استهدفتا بطائرات "درون" من دون طيار تابعة للحوثيين، صباح اليوم الثلاثاء، بمحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: إن "استهداف أنابيب النفط تم من خلال هجوم نفذته طائرات بلا طيار مفخخة، وتمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة".

وقد أوقفت "أرامكو" السعودية الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة، لإعادة الخط والضخ إلى وضعهما الطبيعي، بحسب بيان نشرته "واس".

ما هي المحطات المستهدفة؟

واستهدفت طائرات من دون طيار محطات الضخ رقم 8 و9 على الخطين النفطيين، إذ تقوم المحطتان بوظيفة دعم انسياب الزيت والغاز عبر هذه الخطوط، وفق ما تشير قناة "العربية" السعودية.

وذكرت القناة أنّ أحد الخطين ينقل سوائل الغاز الطبيعي من مرافق معالجة الغاز في منطقة شدقم، التي تبعد عن ينبع مسافة 1171 كيلومتراً، في حين أنّ خط الأنابيب الآخر، الممتد بطول 1200 كيلومتر، ينقل الزيت الخام من منطقة بقيق.

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وأضافت أن خطَّي الأنابيب هما أكثر خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية تطوراً، إذ إن مراقبتهما والتحكم فيهما يكون عن طريق الحوسبة الإلكترونية.

كما كان خط أنابيب الزيت الخام، البالغ قطره 122 سم، قادر في البداية على نقل 1.85 مليون برميل في اليوم من البترول الخام إلى ينبع لتكريره وتصديره، لكن شركة أرامكو فيما بعد زادت هذه الطاقة لتصل إلى 3.2 ملايين برميل في اليوم عن طريق تمديد أنبوب مواز قطره 142 سم (56 بوصة) متصل بمحطات الضخ القائمة.

وأشارت القناة إلى أن توسيع محطة الضخ أواخر عام 1992 أدى إلى زيادة طاقة خط الأنابيب إلى 4.5 ملايين برميل في اليوم، كما تضم فرضة الزيت الخام في ينبع 11 صهريج تخزين من ذوات السقف العائم، إضافة إلى خزان سعة 1.5 مليون برميل في اليوم، وهو أكبر خزان في المملكة من حيث القطر.

ويخدم هذا المرفق، الذي دخل الخدمة منذ عام 1981 فرضة تعبئة الناقلات لخطوط الأنابيب المزدوجة التي تنقل الزيت الخام من المنطقة الشرقية إلى ينبع.

يشار إلى أنّ شركة "أرامكو" السعودية، التي أصبحت في مرمى الحوثيين عملياً بعد استهداف اثنتين من محطات ضخ النفط في الرياض، هي الأكبر في تصدير النفط بالعالم.

وتتولى الشركة إدارة احتياطي نفطي يبلغ 265 مليار برميل (15 بالمئة من الاحتياطي العالمي)، واحتياطي من الغاز يبلغ 288 تريليون قدم مكعبة.