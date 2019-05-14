السعودية | رئيس الوزراء اللبناني يستنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط أنابيب نقل النفط في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني يستنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط أنابيب نقل النفط في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:15 مساءً, 14 مايو 2019 م المناطق - واس إستنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري العمليات الارهابية التي استهدفت محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة “أرامكو” في محافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض.

وعد الحريري في بيان له اليوم ان:” الهجوم يؤكد نيّة من يقفون وراءه على ضرب امن الخليج العربي واستقرار الاقتصاد العالمي”.

وقال: “ان هذا الهجوم الذي يأتي في أعقاب استهداف ناقلات النفط تجاه المياه الإقليمية الاماراتية، هو عمل ارهابي مدان بكل المقاييس العربية والإسلامية والدولية، واننا نؤكد على التضامن الكامل مع المملكة قيادة وحكومة وشعبًا في مواجهة هذا العمل والجهات التي تقف وراءه، أيا كانت”.

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