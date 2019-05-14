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2019-05-14 تعرف على أئمة صلاة التراويح الليلة في الحرمين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يؤم المصلين في صلاة التراويح في المسجد الحرام هذه الليلة كلٌّ من الشيخ الدكتور عبدالله الجهني والشيخ الدكتور ياسر الدوسري. Advertisements وفي المسجد النبوي يؤم المصلين في صلاة التراويح كل من الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان والشيخ الدكتور أحمد بن حميد.









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