موعد أذان المغرب 9 رمضان ومواقيت الصلاة

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة باليوم التاسع من رمضان المبارك، عند الساعة 06:52، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:58 بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:30، فيما سيكون عند الساعة 06:36 في مدينة أبها وعند الساعة 06:44 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 9 رمضان عند الساعة 07:17، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:05 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:19 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:28.