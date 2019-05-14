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2019-05-14 التعاون الإسلامي تدين استهداف كنيسة في بوركينافاسو متابعات الخليج 365 - واس أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية في بلدية دابلو في مقاطعة سانماتانغا شمال بوركينا فاسو ، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وأشار العثيمين إلى أن هذه الجريمة البشعة تُبرز بكل تأكيد مخاطر الكراهية والتعصب في جميع أنحاء العالم ، داعياً سلطات بوركينا فاسو إلى تعقب مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة, معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة بوركينافاسو.









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