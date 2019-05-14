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2019-05-14 مصر : تنسيق عالي المستوى مع المملكة لمواجهة مهددات الأمن العربي متابعات الخليج 365 - واس أدانت جمهورية مصر العربية استهداف محطتيّ ضخ للبترول في محافظتي الدوادمي، وعفيف بمنطقة الرياض، مؤكدة أن هناك تنسيقاً عالي المستوى بين البلدين الشقيقين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم تضامُن مصر مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمنها واستقرارها، مشددةً على ما يجمعهما من روابط أخوية وعلاقات راسخة، “وتنسيق على أعلى مستوى، من أجل مواجهة التحديات المُشتركة، والتصدي للإرهاب وكافة التهديدات المُستهدِفة أمنهما القومي، والأمن القومي العربي، والاستقرار الإقليمي”.









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