الأردن: استهداف محطتي أرامكو تهديد لأمن المنطقة

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - واس

دانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرتين من دون طيار.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن الأردن تدين هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات، وتؤكد وقوفها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية المطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية واستقرارها.

وشدد في بيان صحفي، على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم، مبيناً أن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

كما شدد على أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي وأمن الأردن واحد، مؤكداً تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم في حماية أمنهم واستقرارهم.