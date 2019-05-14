إطلاق سراح (932) نزيلًا بسجون منطقة الرياض منذ بداية شهر رمضان المبارك

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على العفو عن بعض السجناء والمحكومين المواطنين والوافدين في الحق العام وبإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، فقد تم دراسة معاملات من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي الكريم، واتضح انطباقها على عدد (932) سجينًا في سجون منطقة الرياض منهم (635) سعوديًا منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى تاريخه وتم إطلاق سراحهم.

ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى من المستفيدين من قواعد هذا العفو، حيث وجه سمو أمير منطقة الرياض ونائبه الجهات المختصة بسرعة العمل على دراسة قضايا السجناء وتطبيق تعليمات العفو بحق من يستفيد منها عاجلًا.