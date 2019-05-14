“أجواد” للخدمات المجتمعية تدشن خدمة التبرع برسائل SMS

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

دشن معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية “أجواد” وأعضاء مجلس إدارة الجمعية خدمة التبرُّع عن طريق رسائل الجوال بهدف دعم جهود الجمعية لتوفير البيئة المناسبة للمرضى العقليين التائهين وفاقدي المأوى ورعايتهم، وذلك تحت شعار #بجودك_تجود_أجواد.

وتشمل الخدمة التبرُّع عن طريق رسائل الجوال مع شركات (stc)، (موبايلي)، (زين)، و(فيرجن).

Advertisements

وتقوم الفكرة على التبرع بـ12 ريالاً شهرياً “40 هللة يومياً” من خلال إرسال الرقم “1” إلى الرقم 5320، أو التبرع مرة واحدة بـ10 ريال من خلال إرسال رسالة فارغة إلى الرقم 5320.

يذكر بأن الجمعية قد تم تطويرها من مركز للرعاية المجتمعية إلى جمعية وطنية تتولى توحيد جهود الجهات المعنية بتوفير البيئة المناسبة للمرضى العقليين التائهين وفاقدي المأوى ورعايتهم وتأهيلهم، للاندماج مع المجتمع ومساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم، وتقليل المخاطر الناتجة عن إهمالهم، إضافة إلى جذب المرضى العقليين من المواقع العامة واحتوائهم في بيئة صحية مناسبة، والاسهام في إعادة بناء العلاقات الأسرية والتواصل مع أسر المرضى ومساندتهم في رعاية هؤلاء المرضى لضمان استمرار استقرارهم والتوسع في الخدمات النفسية والمجتمعية بمساندة الجهات ذات العلاقة.

وقد استفاد من خدمات الجمعية ما يزيد عن 300 مريض، قدمت لهم الرعاية والاهتمام والدعم اللازم.

وتضم الجمعية مجلس إدارة يتكون من 12عضواً يمثلون وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والإعلام وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال من ذوي الاختصاص.