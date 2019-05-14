شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يلتقي عددًا من الملحقين العسكريين للمملكة في الخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في مقر المركز بالرياض، عددًا من الملحقين العسكريين للمملكة في الخارج.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية.

واطلع الوفد الزائر على مجمل أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى 44 دولة حول العالم من خلال 1007 مشاريع إنسانية وإغاثية، تشمل برامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي وبرامج المياه والإصحاح البيئي والإيواء والمواد غير الغذائية والتعليم وبرامج الدعم المجتمعي، والتي جرى تنفيذها من خلال 142 شريكًا إقليميًا ودوليًا.

وتجوّل أعضاء الوفد في أرجاء المركز وشاهدوا مكاتب منظمات الأمم المتحدة والمركز الإعلامي، وأعربوا عن إعجابهم بالدور المميز الذي يضطلع به المركز لتقديم العون في مختلف دول العالم المحتاجة وإظهار الوجه الإنساني للمملكة.