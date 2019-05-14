موعد التقديم في كلية الملك خالد لحملة الثانوية العامة 1440 وشروط التقديم

أحباءنا من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية والسعوديين المقيمين خارج المملكة، يسعدنا أن نرصد لكم من خلال هذا المقال، تفاصيل التقديم في كلية الملك خالد لحملة الثانوية العامة لعام 1440 هجري، ونتمني أن ينال المقال علي أعجابكم وأن تجدوا كل التفاصيل التي ترد في خاطركم، ونحن معكم بكل جديد في هذا الموضوع .

أعلنت كلية الملك خالد عن موعد التقديم لحملة شهادة الثانوية العامة، في كلية الملك خالد وهو إبتدأ من اليوم 9 رمضان الموافق 14/5/2019 إلي يوم 15 من رمضان الموافق 20/5/2019 الساعة الثانية مساءً.

رابط التقديم

يتم التقديم لكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1440 هجرياً من خلال الرابط التالي.

تعليمات التسجيل لحملة الثانوية العامة لعلم 1440

يفضل إستخدام متصفح أنترنت إكسبلور 8 فأعلي. لا تتعدي عملية التسجيل مدة الساعة. تجهيز صورة من الماسح الضوئي لشهادة الثانوية العامة. التأكد من جميع الحقول والخانات المطلوبة ( عرض نجمة حمراء في الحقل يعني أن هناك خطأ ). كتابة رمز التحقيق المعروض باللغة الإنجليزية. بعد الضغط علي زر التسجيل سوف يعرض رقم الطلب وفي حالة عدم وجود الطلب يعني أن هناك خطأ في التسجيل. سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب علي الجوال بعد الإنتهاء من عملية التسجيل. تستطيع التسجيل من خلال الموقع من خانة تعديل بيانات الطلب.

شروط التسجيل لحملة الثانوية العامة 1440 هجرياً