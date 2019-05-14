، ألفا كشاف وطالب يتنافسون في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالشراكة مع إمارتي مكة والمدينة ومن خلال برنامجي "بادر وإيثار "

يشارك أكثر من ألفي كشاف وطالب من مختلف إدارات التعليم بالمملكة بخدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين بالشراكة مع إمارتي المنطقتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكافة الجهات الحكومية المعنية ، من خلال برنامجي "بادر" في مكة المكرمة و"إيثار" في المدينة المنورة عبر مسارات تطوعية تخدم قاصدي الحرمين الشريفين والمحتاجين وكبار السن والأطفال.

يأتي ذلك ضمن البرامج المعتمدة من وكالة الوزارة للتعليم العام، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي – الكشفي، من خلال المسار التطوعي الذي وجه به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه د. عبدالرحمن العاصمي عبر برنامج "إجازتي4" الموسمي.

ويتواجد أكثر من 1600 كشاف وطالب في الحرم المكي الشريف يتناوبون فيما بينهم طوال شهر رمضان على مدار الساعة خدمة المعتمرين والزوار، فيما يبذل قرابة 400 كشاف طالب أقصى الجهود لخدمة المصلين والزوار في المسجد النبوي الشريف بتوفير كافة الخدمات الإنسانية لكافة الزوار والمصلين.

وقال مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي: فعاليات مركزي الأعمال التطوعية "بادر" في مكة المكرمة و "إيثار " في المدينة المنورة انطلقت منذ أول أيام شهر رمضان المبارك بتقديم كافة الخدمات التطوعية للزائر والمعتمر بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتسهيل أداء النسك بكل يسر وسهولة من خلال مسارات ومهام متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل في التوجيه والإرشاد وتفطير الصائمين في صحن المطاف وساحات الحرم وقيادة عربات الجولف لنقل كبار السن والنساء والأطفال والتنظيم مع قوة أمن الحرم وإرشاد التائهين ومساعدة كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة ، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي .

وأضاف: مشاركة كشافة وزارة التعليم تأتي من خلال المسار التطوعي الذي وجه به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي عبر برنامج "إجازتي4" الموسمي ومتابعة ميدانية من قبل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي والمدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، وكافة القادة الكشفيين وأفراد الكشافة والطلاب الذين يشكرون على جهودهم المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن وإظهار الصور الحقيقية للشباب السعودي المعطاء من أبناء الكشافة.

من جهته، قال قائد مركز الخدمات التطوعية "بادر " بمكة المكرمة زياد قدير: الكشافة والطلبة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن والذي سيصل عددهم إلى قرابة 1600 كشاف وطالب يتنافسون فيما بينهم لتقديم كل ما يحتاجه ضيف الرحمن في كافة المسارات التطوعية ومع كافة الجهات الحكومية المعنية لتقديم الخدمة لقاصدي بيت الله الحرام طوال شهر رمضان المبارك.

وأشاد بجهود كافة أبناء الكشافة والطلاب على جهودهم التي يبذلونها لساعات طويلة بهدف كسب دعوة من معتمر وزائر في شهر رمضان المبارك.

بدوره، قال قائد مركز الخدمات التطوعية "إيثار " بالمدينة المنورة ناصر عايض الرويثي: يشارك قرابة 400 كشاف وطالب من تعليم المدينة المنورة ضمن المركز لخدمة زائري المسجد النبوي الشريف وساحاته طوال شهر رمضان المبارك تحت شعار "ويؤثرون على أنفسهم".

وأضاف: يقدم المركز جهوداً كبيرة في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف، حيث يقوم أفراد

الكشافة والطلاب المنتشرون في ساحات وأروقة المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع

رجال الأمن والرئاسة العامة للمسجد النبوي الشريف بتسهيل حركة الزوار وتنقلهم باستخدام عربات مجهزه تنقلهم من المسجد النبوي الى مقرات سكنهم أو مركباتهم بالإضافة لمساعدة رجال المرور والمشاة وإرشاد التائهين مع مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج ومساعدة كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة.