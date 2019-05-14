، العراق: واشنطن وطهران لا تريدان الحرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "عبدالمهدي" أشار إلى محاولة بلاده التوصل لحلول

نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، قول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي: "إن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الحرب".

وأكد "عبدالمهدي" أن "طهران وواشنطن لا تريدان الحرب، ونحن نتصل بهما".

وذكر أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حليفتي بغداد الرئيسيتين، ملف معقد، وأن العراق يعمل جاهداً للتوصل لحلول له.