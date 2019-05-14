- 1/2
- 2/2
نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، قول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي: "إن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الحرب".
وأكد "عبدالمهدي" أن "طهران وواشنطن لا تريدان الحرب، ونحن نتصل بهما".
وذكر أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حليفتي بغداد الرئيسيتين، ملف معقد، وأن العراق يعمل جاهداً للتوصل لحلول له.
العراق: واشنطن وطهران لا تريدان الحربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، قول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي: "إن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الحرب".
وأكد "عبدالمهدي" أن "طهران وواشنطن لا تريدان الحرب، ونحن نتصل بهما".
وذكر أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حليفتي بغداد الرئيسيتين، ملف معقد، وأن العراق يعمل جاهداً للتوصل لحلول له.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
05:32 PM
"عبدالمهدي" أشار إلى محاولة بلاده التوصل لحلول
نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، قول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي: "إن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الحرب".
وأكد "عبدالمهدي" أن "طهران وواشنطن لا تريدان الحرب، ونحن نتصل بهما".
وذكر أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حليفتي بغداد الرئيسيتين، ملف معقد، وأن العراق يعمل جاهداً للتوصل لحلول له.
، العراق: واشنطن وطهران لا تريدان الحرب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: واشنطن وطهران لا تريدان الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.