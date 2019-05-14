، رئيس جامعة الشعوب العربية: ما تعرّضت له محطتا الأنابيب عمل إرهابي جبان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الوطن في أيدٍ أمينة رغم ما يحاك ضده.. وهؤلاء لن ينالوا منه

استنكر رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي المخططات الإرهابية التي تحاك ضد الوطن، وأمنه، ومقدساته، ومقدراته، والتي كان آخرها ما تعرّضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب من هجوم والذي ينقل النفط السعودي وقبلها الإضرار بالناقلات البترولية بالخليج العربي.

وقال الدكتور "الراجحي": إن العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف أمن الوطن عبر مخططات يدبرها أعداء الدين والوطن من دول أو جماعات إرهابية حاقدة تسعى -ولن تنال- لزعزعة الأمن وإحداث الفوضى ومحاولة تخريب المرافق الاقتصادية بعمل إرهابي جبان.

وأضاف: الواجب على الجميع استشعار المسؤولية والقيام بواجباتنا الأمنية جنباً إلى جنب مع رجال الأمن ورجال المتابعة، فالوطن وشبابه مستهدف، ولن يوقف المخططات المعادية لبلادنا إلا المخلصون من رجال الأمن البواسل والمواطنون المتيقظون لأمن الوطن.

وبيّن الدكتور "الراجحي" أن الوطن في أيدٍ أمينة حريصة على أمنه وأمن مواطنيه والمقيمين فيه والحفاظ على وحدته وتماسكه ورفاهيته، ولا يمكن لكائن من كان من المغرضين المساس بذرة من ترابه وأمنه ومقدراته في ظل قيادته الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وختم بأن المملكة بقيادتها الحكيمة وبمواطنيها الأوفياء ستبقى بلد الأمن والأمان وبلد الاستقرار مثالاً يُحتذى به، فالمواطن يقف خلف قيادته سداً منيعاً ودرعاً حصيناً ضد الأعداء.