محمد بن مسعود - الدمام - قالت: عمل إجرامي يستهدف محاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مصالح الدول، وإمدادات النفط العالمية، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان. التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء الإرهابي على محطات النفط في المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مصالح الدول، وإمدادات النفط العالمية، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان. Advertisements 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 04:59 PM قالت: عمل إجرامي يستهدف محاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان قالت: عمل إجرامي يستهدف محاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مصالح الدول، وإمدادات النفط العالمية، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان. ، التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء الإرهابي على محطات النفط في المملكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء الإرهابي على محطات النفط في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.