، السفير الصيني يشيد بدور الندوة العالمية في مدّ جسور التعاون الثقافي ،

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استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية تشن وي تشنغ، الذي أثنى على دور الندوة العالمية عبر برامجها الثقافية والاجتماعية التي تُسهم في مد جسور التعاون بين شعوب العالم.
وأشاد "الوهيبي" بعلاقة الندوة القديمة وتعاونها مع السفارة الصينية والتسهيلات التي تقدمها للندوة لتنفيذ برامجها في تعليم اللغة العربية وفق مذكرات تفاهم وقعتها الندوة مع عدد من المعاهد والجامعات الصينية.
وقال: اهتمام الندوة بتنمية الشباب وتطوير قدراته يأتي في ضوء رؤيةالمملكة العربية السعودية "2030"، حيث يأتي العمل التطوعي وتطوير استراتيجياته ضمن مرتكزات هذه الرؤية ليواكب المستوى الذي تنشده المملكة للشباب محلياً وعالمياً.
من جهته، ثمّن تشن وي تشنغ العلاقات الطيبة والروابط التاريخية التي تربط الصين بالمملكة والقائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات والتعاون المثمر بين البلدين.
وأعرب عن تقديره لحضور المملكة العربية السعودية إنسانيًا في كثير الأزمات التي تلم بكثير من البلدان.
وقال: الندوة العالمية صورة معبرة عن هذا الحضور الإنساني من خلال ما تقدمه من برامج تسهم في توجيه الشباب لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم.
السفير الصيني يشيد بدور الندوة العالمية في مدّ جسور التعاون الثقافيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية تشن وي تشنغ، الذي أثنى على دور الندوة العالمية عبر برامجها الثقافية والاجتماعية التي تُسهم في مد جسور التعاون بين شعوب العالم.
وأشاد "الوهيبي" بعلاقة الندوة القديمة وتعاونها مع السفارة الصينية والتسهيلات التي تقدمها للندوة لتنفيذ برامجها في تعليم اللغة العربية وفق مذكرات تفاهم وقعتها الندوة مع عدد من المعاهد والجامعات الصينية.
وقال: اهتمام الندوة بتنمية الشباب وتطوير قدراته يأتي في ضوء رؤيةالمملكة العربية السعودية "2030"، حيث يأتي العمل التطوعي وتطوير استراتيجياته ضمن مرتكزات هذه الرؤية ليواكب المستوى الذي تنشده المملكة للشباب محلياً وعالمياً.
من جهته، ثمّن تشن وي تشنغ العلاقات الطيبة والروابط التاريخية التي تربط الصين بالمملكة والقائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات والتعاون المثمر بين البلدين.
وأعرب عن تقديره لحضور المملكة العربية السعودية إنسانيًا في كثير الأزمات التي تلم بكثير من البلدان.
وقال: الندوة العالمية صورة معبرة عن هذا الحضور الإنساني من خلال ما تقدمه من برامج تسهم في توجيه الشباب لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
04:57 PM
"تشن وي تشنغ" يثمن العلاقات الطيبة والروابط التاريخية بين البلدين
استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية تشن وي تشنغ، الذي أثنى على دور الندوة العالمية عبر برامجها الثقافية والاجتماعية التي تُسهم في مد جسور التعاون بين شعوب العالم.
وأشاد "الوهيبي" بعلاقة الندوة القديمة وتعاونها مع السفارة الصينية والتسهيلات التي تقدمها للندوة لتنفيذ برامجها في تعليم اللغة العربية وفق مذكرات تفاهم وقعتها الندوة مع عدد من المعاهد والجامعات الصينية.
وقال: اهتمام الندوة بتنمية الشباب وتطوير قدراته يأتي في ضوء رؤيةالمملكة العربية السعودية "2030"، حيث يأتي العمل التطوعي وتطوير استراتيجياته ضمن مرتكزات هذه الرؤية ليواكب المستوى الذي تنشده المملكة للشباب محلياً وعالمياً.
من جهته، ثمّن تشن وي تشنغ العلاقات الطيبة والروابط التاريخية التي تربط الصين بالمملكة والقائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات والتعاون المثمر بين البلدين.
وأعرب عن تقديره لحضور المملكة العربية السعودية إنسانيًا في كثير الأزمات التي تلم بكثير من البلدان.
وقال: الندوة العالمية صورة معبرة عن هذا الحضور الإنساني من خلال ما تقدمه من برامج تسهم في توجيه الشباب لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم.
، السفير الصيني يشيد بدور الندوة العالمية في مدّ جسور التعاون الثقافي ،
المصدر : الخليج 365
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