، وكيل إمارة الشمالية يدشن حملة "تفريج كربة" لرعاية السجناء ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمير المنطقة يتبرع بمبلغ مليون ريال مساهمة في دعم أنشطتها

دشّن وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس، اليوم، حملة "تفريج كربة"، لسجناء المطالبات المالية التي نظمتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالمنطقة، تحت رعاية أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجنة "تراحم".

حضر تدشين الحملة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية, في مقر النادي الأدبي بمدينة عرعر.

وأشاد رئيس "تراحم" بالمنطقة رئيس اللجنة سعود محمد الرويلي بالدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، معربًا عن شكره لأمير المنطقة على مساندة اللجنة التي تقدم خدماتها للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وأضاف: حملة تفريج كربة تستهدف الإفراج عن أكبر عدد ممكن من النزلاء المسجونين بالحق الخاص والغارمين من أبناء المنطقة بجميع المحافظات من خلال دفع المديونيات المترتبة عليهم، لتمكينهم من قضاء ما تبقى من أيام الشهر الكريم مع أسرهم.

من جهته، ثمّن رئيس المحكمة العامة الشيخ الدكتور خالد الجنيدي ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بالمواطن ورفاهيته في هذه البلاد المباركة.

وأشاد بالدعم الذي تحظى به الحملة وما لقيته من حماس, وتضافر للجهود من أجل إدخال الفرحة والسرور على أسر سجناء الحق الخاص، داعيًا الجميع للتعاون مع الحملة.

وأعلن وكيل إمارة المنطقة عن دعم قدمه الأمير فيصل بن خالد بمبلغ مليون ريال للحملة ومساهمة في الإفراج عن سجناء المطالبات المالية.

وتوالت التبرعات من رجال الأعمال وأهالي منطقة الحدود الشمالية حيث بلغت في اليوم الأول للحملة (4.728.950) ريالًا.