، الحكم السلوفيني "سكومينا" يقود نهائي أبطال أوروبا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن الحكم السلوفيني دامير سكومينا سيقود النهائي الإنجليزي الخالص لدوري أبطال أوروبا بين

ليفربول وتوتنهام هوتسبير بإستاد واندا متروبوليتانو في مدريد في أول

يونيو.

وأدار سكومينا (42 عامًا)، وهو حكم دولي منذ 2002، أربع مباريات في دوري الأبطال ومباراتين في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وسبق لسكومينا إدارة نهائي الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام

ومانشستر يونايتد في 2017 وكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي

وأتليتيكو مدريد عام 2012.

وسيعاون سكومينا مواطناه يوري برابروتنيك وروبرت فوكان وسيكون

الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز حكمًا رابعًا.