أمن الدولة: استهداف محدود لمحطتَي الضخ البترولية التابعتيْن لـ أرامكو بالدوادمي وعفيف الرئيسية

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أمن الدولة: استهداف محدود لمحطتَي الضخ البترولية التابعتيْن لـ أرامكو بالدوادمي وعفيف

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