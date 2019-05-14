إمارات 3 مناطق تسمح بسفر السعوديين إلى اليمن.. وهذه هي الشروط

ذكرت مصادر أن إمارات مناطق عسير ونجران وجازان وجوازات منفذ الوديعة تلقت توجيهات بالبدء في استقبال طلبات المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة اليمن.

وقالت المصادر وفقا لـ”الوطن”، إن قرار رفع الحظر عن السفر لليمن جاء بعد حالة الاستقرار التي تشهدها المناطق المحررة، ومراعاة للجوانب الإنسانية والمتمثلة في الروابط العائلية بين الكثير من الأسر السعودية واليمنية.

وأضافت أنه على الراغب بالزيارة، التقدم بطلب لإمارة المنطقة قبل 15 يوما من الرحلة يتضمن مسببات الزيارة وتحديد منفذ الخروج والمناطق التي يرغب بزيارتها ومدة الزيارة، وإرفاق نسخة من الهوية الوطنية والجواز، على ألا تتجاوز مدة الزيارة 3 أشهر.

ونوهت إلى أنه يجب على صاحب الطلب أن يقدم تعهدا بعدم الدخول إلى مناطق الميليشيات، مشيرة إلى أنه يمنح تصريحا ورقيا يسمح له بالمغادرة لمرة واحدة فقط، على أن يستخدم خلال أسبوع كحد أقصى.

يذكر أنه في عام 2015 تم حظر سفر المواطنين السعوديين إلى اليمن مع بدء عملية عاصفة الحزم لأسباب تتعلق بسلامتهم وإبعادهم عن مناطق الصراع.