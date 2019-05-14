توجيه من وزير الحرس الوطني بشأن كلية الملك خالد العسكرية

وجَّه وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لعام 1440هـ بفتح باب التسجيل بالكلية لحَمَلة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1440 هـ.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن التسجيل يبدأ من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الثلاثاء 9 رمضان 1440 هـ حتى الساعة الثانية مساء من يوم الاثنين 15 رمضان 1440 هـ، حسب تقويم أم القرى، وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.

واشترطت لجنة القبول الاعتبارات الآتية من خلال التقديم: أن يكون التسجيل إلكترونيًّا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية، وأن يتم تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ تلك المعلومات.

واختتمت وزارة الحرس الوطني بأن نتائج القبول المبدئي سوف تُعلَن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكن الرجوع لموقع اللجنة على هذا الرابط .

ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم (114918329).