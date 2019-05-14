الرئيس عباس يدين هجوم ارهابي وقع في السعودية اليوم

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، واصفا هذا العمل بالإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة، "الأمر الذي نرفضه وندينه".

وأعرب الرئيس عن وقوف فلسطين إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدا ثقته بأن المملكة قادرة على تجاوز هذه الازمة بعزم واقتدار.

وأكد الرئيس أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالبا الجميع بإدانة هذه الأعمال والوقوف بحزم بوجه هذه الأعمال ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافهم الخبيثة.