طوباس: توزيع طرودًا غذائية لعدد من الأسر

وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في محافظة طوباس اليوم الثلاثاء، مساعدات وطرودا غذائية مقدمة من المملكة العربية السعودية لعدد من الأسر، وجاء ذلك بإشراف المحافظ يونس العاصي ومديرية التنمية الاجتماعية.

وأكد ممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في فلسطين محمد خض، أن مشروع توزيع الوجبات والسلال الغذائية ممول من المملكة العربية السعودية،بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتقوم على تنفيذه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث يتم توزيع المساعدات في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة . "وفق الوكالة الرسمية"

وأشار إلى أن السلال الغذائية تحتوي على المواد الأساسية وتكفي الأسرة لمدة أسبوعين، علمًا بأنه يتضمن المشروع وجبات ساخنة توزع على الأسر المتعففة ووجبات جماعية للأيتام تتخللها مواعظ دينية.

وأوضح أن "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي الجسر الواصل بين العالم وفلسطين، حيث تقوم بإيصال المساعدات من المؤسسات الدولية إلى فلسطين، معربا عن استعدادها لاستقبال المساعدات العينية والمادية والطبية لإيصالها إلى فلسطين، امتدادا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني حرصا على التواصل الدائم ودعم الأشقاء في فلسطين".