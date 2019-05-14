«صخور متساقطة» تقتل شخصًا في المدينة المنورة

تحطّمت عليه بـ«جبل شويحط»
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أنّ شخصًا لقي مصرعه إثر سقوط صخور عليه في جبل شويحط بمنطقة المدينة المنورة.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن مدني وادي الفرع أبلغ عند الساعة "1:35" من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان 1440، عن حادث سقوط مواطن ثلاثيني من جبل شويحط شرق قرية المواريد بحوالي "55" كلم وتساقطت الصخور عليه واحتجزته.
وقالت «الدفاع المدني»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «باشر مدني وادي الفرع حادث سقوط صخور على مواطن في جبل شويحط شرق قرية المواريد، تم إخراجه متوفيًّا نسأل الله له الرحمة والمغفرة».
ولم تشر مديرية الدفاع المدني إلى مزيد من التفاصيل، كما لم يعلن هوية المتوفى.
وكانت المديرية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، إخماد حريق وقع في مضخة ببدروم فندق سكني بمنطقة مكة المكرمة، وقالت عبر «تويتر»: «أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقًا وقع في مضخة ببدروم فندق سكني بحي الششة مكون من ٢١ طابقًا، ويخلي ساكنيه دون أي إصابات ولله الحمد»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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