البحرين تدين «الهجوم المحدود» على محطتي ضخ أرامكو بالرياض

أعربت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها للاستهداف المحدود الذي تعرضت لها محطتا الضخّ البترولية التابعتان لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية: «هذا العمل الإرهابي التخريبي الجبان يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم».

وأشادت المنامة، بحسب البيان، بجهود المملكة في التعامل مع هذا العمل التخريبي، مشددة على موقف البحرين المتضامن بقوة الذي يقف في صف واحد مع السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس من مصالحها واستقرار شعبها، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة عن استهداف محدود لمحطتي الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الريا بين الساعة السادسة والسادسة والنصف صباحًا، موضحًا أنّ الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين.

وصرح وزير الطاقة خالد الفالح بأنّ الهجوم تم تنفيذه بطائرات درون مفخخة بدون طيار، مشيرًا إلى أنّ الحادث نجم عنه حريق في المحطة رقم 8، وتمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.