القيادات الأمنية بالعاصمة المقدسة تشيد بأعمال كشافة وزارة التعليم

أشادت القيادات الأمنية بالعاصمة المقدسة بجهود وأعمال كشافة وزارة التعليم التطوعية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين. ونوه مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد العصيمي بكشافة تعليم مكة المكرمة والفرق المشاركة من إدارات ومناطق المملكة في النادي الكشفي الموسمي التطوعي «بادر». وأكد قائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء سعيد بن سالم القرني، أن منسوبي كشافة التعليم هم خير من يطبق شعار «نفخر بخدمتكم»، كما أشار مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي إلى تنوع الأعمال التطوعية التي يقدمها وينفذها قادة وأفراد كشافة وزارة التعليم في خدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي الشريف.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي، أن النادي الموسمي الكشفي التطوعي «بادر» يرشد ما يزيد عن 7500 حالة يوميا من جنسيات مختلفة عبر مسار إرشاد التائهين بمشاركة 6 فرق كشفية من مختلف مناطق وإدارات التعليم بالمملكة. وبيّن رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة زياد قدير، أن إدارة التعليم تدفع بـ941 كشافاً حتى الآن في 13 مسارا تطوعيا بمركز بادر التطوعي منذ بداية شهر رمضان، مشيرا إلى برنامج «المقصد» الذي يُسهل على المعتمرين معرفة مواقعهم واتجاهاتهم.

ويتابع ميدانيا المدير العام للتعليم بمكة المكرمة محمد الحارثي، يرافقه مشرف عام النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي، الإشراف على الأعمال والمسارات التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية، ومن ذلك مباشرة أعمال نقل ‏أكثر من 650 حالة يوميا من الزوار والمعتمرين في أنفاق جرول إلى ⁧‫الحرم‬⁩ المكي الشريف وساحاته، وذلك عبر 25 عربة جولف على مدار 8 ساعات يوميا، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

ويباشر ‏155 كشافا وقائدا‬⁩ بالشراكة مع لجنة السقاية والرفادة ‫بإمارة مكة‬⁩ أعمال تنظيم دخول الوجبات الغذائية يوميا للمسجد الحرام وساحاته.