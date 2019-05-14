السعودية اليوم / تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة معتمر بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة



جدة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

أسهم فريق جراحة المسالك البولية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بفضل الله من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 56 عاماً ، كان يعاني من حالة تسمم شديد بالدم أدت إلى التهاب بالرئة والتهاب السحايا وفشل لأعضاء متعددة بالجسم ، ومن ثمّ تعرض لجلطة بالقلب وتوقف جزء كبير منه ، فضلاً عن إصابته بأمراض الضغط والسكر المزمنة .

وقد تم إدخاله للعناية المركزة حيث تم عمل أشعة مقطعية أظهرت وجود خراج نفاخي كبير بالكلية اليسرى أدى إلى تدميرها بالكامل وتعداها إلى حدوث حالة تسمم شديدة بالدم لدرجة عجز المريض عن التنفس إلا بواسطة جهاز التنفس الصناعي مما دعا الفريق الطبي إلى إتخاذ قرار بإستئصال الكلية اليسرى التي تحتوي على الخراج برغم الحالة الحرجة للمريض وإعطائه مسيلات الدم لعلاج جلطة القلب ، بعد موافقة أهل المريض على العملية وارتفاع نسبة خطر الوفاة ، حيث إن أي تأخير في إجراء العملية كان سيزيد حالة المريض تدهوراً ، مما كان سيؤدي لوفاة المريض بنسبة تتجاوز ال80% حسب مؤشر أباتشي .

وبفضل الله قام استشاري جراحة المسالك البولية واستشاري مساعد بجراحة المسالك البولية بإجراء عملية إستئصال الكلية ، وبدأ بعدها المريض في الإستجابة التدريجية للمضادات الحيوية وعلاج الضغط والسكر والقلب، وتعافى بعدها تدريجياً بفضل الله حتى أتم الله عليه الشفاء الكامل والخروج من العناية المركزة بعد قضاء مدة شهرين ونصف الشهر , وهو الآن بصحة جيدة تحت إشراف أطباء الباطنية , ومن المتوقع عودته سالماً إلى بلده قريباً جداً بإذن الله .

// انتهى//

16:55ت م

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