السعودية اليوم / نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير جامعة حفر الباطن ومحافظ النعيرية

الدمام 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني ، ومحافظ النعيرية إبراهيم بن محمد الخريف.

وبارك سموه توقيع اتفاقية الشراكة التي وقعت بين محافظة النعيرية جامعة حفر الباطن للتعاون في تفعيل الأنشطة التعليمية والتدريبية والمشاركة في البرامج الأكاديمية ونقل المعرفة والخبرات والتدريب والدراسات والبحث العلمي ، مؤكداً سموه أهمية تفعيل ما جاء في الاتفاقية والتعاون مع كافة الجهات لخدمة المستفيدين في محافظة النعيرية.

من جانبه قدم معالي مدير جامعة حفر الباطن ومحافظ النعيرية شكرهما لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله ودعمه اللامحدود لكافة المبادرات التي تخدم الصالح العام.

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16:50ت م

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