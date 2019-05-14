السعودية اليوم / وزير الدفاع اللبناني يلتقي نظيره الكازاخستاني



بيروت 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

التقى وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب اليوم في بيروت نظيره الكازاخستاني نورلان يرميكباييف على رأس وفد من الجيش الكازاخستاني.

وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل الأوضاع العامة على الساحتين اللبنانية والاقليمية، بالاضافة الى تفعيل سبل التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين.

// انتهى //

16:36ت م

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