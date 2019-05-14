السعودية اليوم / مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستقبل وفد لجنة الدعوة في إفريقيا



الرياض 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استقبل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم وفداً من أعضاء لجنة الدعوة في افريقيا وذلك بمقر المركز بالرياض.

وفي بداية الزيارة قُدّم للزوار عرض شامل لرسالة المركز الحوارية في مجال تعزيز ونشر قيم الحوار والتعايش والتسامح والوسطية من خلال تقديم العديد من اللقاءات الوطنية والمبادرات الاجتماعية والدراسات والبرامج التدريبية وعمل استطلاعات الرأي حول قضايا المجتمع.

إثر ذلك اطلع أعضاء الوفد على أبرز البرامج والأعمال التي نفذها المركز واستمعوا لعرضٍ موجز حول مسيرة المركز وأبرز أنشطته وبرامجه، ومنها برامج أكاديمية الحوار، والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي).

ثم قام الوفد بزيارة المعرض التفاعلي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات التسامح والوسطية وتعزيز التنوع الثقافي وبناء السلام وتعزيز العيش المشترك، كما أبدوا إعجابهم بما شاهدوه خلال الزيارة، والاطلاع عن قرب على تجربة المركز المتميزة في نشر قيم التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف.

// انتهى //

16:32ت م

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