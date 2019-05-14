السعودية اليوم / هيئة البيئة تشارك في الاجتماع الأول للتخطيط العالمي لعلوم المحيطات في كوبنهاجن



جدة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

تشارك المملكة العربية

وشاركت الهيئة في الاجتماع ممثلة بنائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري ، ومدير مركز البحوث والتطوير بالهيئة ، الدكتور طلال الميلبي ، كما شارك في وفد المملكة كلٌ من الدكتور عبدالله الصبحي من كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور ياسر أبو النجا من مركز أبحاث البحر الأحمر من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

ويهدف عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات إلى خلق المعرفة العلمية ، وتعزيز الشراكات لتوفير البيانات والمعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أجندة 2030 ، وتحديد أولويات البحث والتطوير التي يجب معالجتها من أجل تلبية النتائج الاجتماعية التي يُهدف إلى تحقيقها ، ووضع خطط لمعالجة المسائل العلمية بما فيها البرامج والشراكات والموارد المحتملة ، وبناء القدرات والتكنولوجيا البحرية وتبادل البيانات والمعلومات وتبادل المعرفة أيضا .

ويتضمن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام مزيجًا من الجلسات العامة ومجموعات العمل ، لتحديد الاحتياجات المجتمعية ، والأولوية العلمية ، وتقديم المبادرات .

// انتهى //

16:31ت م

0144



جدة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واستشارك المملكة العربية السعودية بالاجتماع التخطيطي الأول لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات للتنمية المستدامة الذي عقدت أمس وتختم غدا ، في العاصمة الدنماركية كونبهاجن ، بمشاركة أكثر من 200 باحث وعالم في مجال علوم المحيطات وحماية البيئة البحرية .وشاركت الهيئة في الاجتماع ممثلة بنائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري ، ومدير مركز البحوث والتطوير بالهيئة ، الدكتور طلال الميلبي ، كما شارك في وفد المملكة كلٌ من الدكتور عبدالله الصبحي من كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور ياسر أبو النجا من مركز أبحاث البحر الأحمر من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.ويهدف عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات إلى خلق المعرفة العلمية ، وتعزيز الشراكات لتوفير البيانات والمعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أجندة 2030 ، وتحديد أولويات البحث والتطوير التي يجب معالجتها من أجل تلبية النتائج الاجتماعية التي يُهدف إلى تحقيقها ، ووضع خطط لمعالجة المسائل العلمية بما فيها البرامج والشراكات والموارد المحتملة ، وبناء القدرات والتكنولوجيا البحرية وتبادل البيانات والمعلومات وتبادل المعرفة أيضا .ويتضمن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام مزيجًا من الجلسات العامة ومجموعات العمل ، لتحديد الاحتياجات المجتمعية ، والأولوية العلمية ، وتقديم المبادرات .// انتهى //16:31ت م0144

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