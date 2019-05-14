السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" توقع اتفاقية مع "وقاية" لتسهيل نقل تقنية صناعة الأدوية والأجهزة الطبية



الرياض 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) اليوم ، لتعزيز التعاون في مجالات عدة، من بينها تسهيل نقل تقنية صناعة الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات .

ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل "وقاية" المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني .

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تسهيل نقل تقنية صناعة الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والأمصال وتطويرها، وتبادل البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الطرفين المتعلقة بتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض .

وتسعى الاتفاقية إلى دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية، والتعاون في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات وورش العمل، واللجان المشتركة ذات العلاقة .

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16:20ت م

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